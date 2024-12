Renato Portaluppi treinando o Tricolor na Arena do Galo. Lucas Uebel/Grêmio

Três clubes da Série A do Brasileirão estão à procura de um novo treinador para o próximo ano. Com Renato Portaluppi livre no mercado, após a confirmação da saída do Grêmio, o técnico gaúcho pode ser uma opção para uma dessas equipes em 2025.

Três clubes que estão sem técnico e podem procurar Renato para 2025

Atlético-MG

A derrota nas finais de Copa do Brasil e Libertadores culminaram na saída de Gabriel Milito do comando técnico do Galo.

Um novo profissional deve assumir em breve a equipe mineira, que disputará a Sul-Americana na próxima temporada, e conta com um elenco de bons jogadores — Hulk, Paulinho, Arana, Scarpa e cia.

Vasco

O Cruz-Maltino é outro time que pode aparecer como o próximo destino de Renato. Inclusive, a imprensa carioca coloca o nome do treinador como possível alvo para 2025.

O Vasco disputará a Sul-Americana na próxima temporada, em meio a expectativa de uma nova SAF adquirir os direitos do clube.

Santos

Mesmo com o título da Série B, Fábio Carille foi demitido do Peixe após o término da temporada.

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos pode ir atrás de Renato para começar o ano com um nome cascudo na casamata.