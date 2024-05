Um debate ganhou corpo desde a manifestação de Renato Portaluppi em entrevista ao SporTV. O técnico defendeu que por conta do prejuízo técnico dos times gaúchos com a situação de calamidade que o Rio Grande do Sul enfrenta, a CBF deveria tomar a decisão de cancelar o rebaixamento. Desta forma, o campeonato deste ano terminaria sem nenhuma das 20 equipes na Série B em 2025.