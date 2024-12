A posição de Inter e de Grêmio na lista dos clubes há mais tempo sem vencer o Brasileirão

Com o título brasileiro deste ano, o Botafogo encerrou um jejum que já durava quase três décadas . Dentre os clubes com mais tempo sem conquistar o Brasileirão, Inter e Grêmio aparecem no top 6 . A Dupla ainda não venceu o torneio na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003.

Neste ranking indesejado, o Colorado, tricampeão do torneio, está há 45 anos sem vencer o Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Guarani, que caiu para a Série C, com 46. Já o Grêmio aparece em sexto, com 28 anos de jejum. O último título brasileiro do Tricolor foi em 1996, quando conquistou o bicampeonato.