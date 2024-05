Nesta segunda-feira (6), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou algumas medidas de apoio às vítimas da chuva no Rio Grande do Sul. Uma das principais ações é a doação de R$ 1 milhão da entidade para os atingidos, que será feita em uma plataforma criada pela própria confederação em parceria com a Imply — empresa que atua na área de ingressos para partidas de futebol.