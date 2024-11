Está bem encaminhada a ida do governador de Shiga, Taizō Mikazuki, ao Rio Grande do Sul em 2025. A visita marcará os 45 anos da declaração de irmandade entre o Estado e a província do sudoeste do Japão e será importante para reativar esta parceria de troca de conhecimentos. A sinalização da viagem foi dada por Mikazuki ao governador Eduardo Leite em uma solenidade bem prestigiada pela imprensa local aqui em Shiga.