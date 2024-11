As Gurias Gremistas são as campeãs do Gauchão Feminino 2024. Após vencer o Gre-Nal de ida, no Beira-Rio, por 2 a 0, a equipe tricolor empatou em 1 a 1 e conquistou o Estadual. A partida foi realizada na Arena do Grêmio, na tarde deste sábado (23).