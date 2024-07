O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (1°), no Allianz Parque, em São Paulo. O clássico que encerrou a 13ª rodada do Brasileirão colocou o Verdão na vice-liderança do campeonato, com 26 pontos — atrás somente do Flamengo, com 27 — e manteve o alvinegro na 19ª posição, com nove pontos, um atrás do Grêmio.