O Grêmio estuda uma logística especial para ter o volante Villasanti na partida de quinta (4), contra o Palmeiras, em Caxias do Sul. O atleta participará nesta terça (2), nos Estados Unidos, do último jogo do Paraguai pela Copa América, contra a Costa Rica, apenas dois dias antes do confronto com os paulistas na Serra. A operação, no entanto, é considerada complexa.