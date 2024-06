Com atuação de luxo de Vinicius Junior, o Brasil fez 4 a 1 no Paraguai na noite desta sexta-feira (28) e conquistou sua primeira vitória na Copa América. Além de Vini Jr. balançar as redes duas vezes, Savinho e Lucas Paquetá também marcaram para a Seleção Brasileira no Levi's Stadium, em Las Vegas. Alderete anotou o gol dos paraguaios, que estão eliminados.