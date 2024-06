A Colômbia manteve os 100% de aproveitamento na Copa América e já está classificada para as quartas de final do torneio. Nesta sexta-feira (28), o time Néstor Lorenzo derrotou a Costa Rica por 3 a 0, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, e se isolou na liderança do Grupo D — o do Brasil —, com seis pontos.