Família de Daiane, caingangue de 14 anos estuprada e morta junto à maior reserva indígena do RS, aguarda por júri de réu em fevereiro

Daiane Griá Sales, 14 anos , sonhava ser professora e ensinava às amigas a língua portuguesa , já que muitas delas dominavam somente o idioma indígena. A garota caingangue cresceu na reserva da Guarita, no interior de Redentora , município de 9,9 mil habitantes perto da fronteira gaúcha com a Argentina.

A Polícia Civil concluiu que a adolescente foi levada por Dieison num veículo, na madrugada de 1º de agosto . Com a adolescente no carro, teria seguido até a área de mata, cometido a violência sexual e estrangulado a vítima, até matá-la, por asfixia.

Segundo a denúncia, o homem "estava procurando sua vítima em eventos sabidamente frequentados por jovens indígenas, havendo, inclusive, oferecido carona a outras garotas da mesma etnia de Daiane, de modo que se pode afirmar que o fato de a ofendida integrar tal etnia foi fator determinante para que ela fosse objeto preferencial da escolha do denunciado ". Ainda conforme o MP, Dieison teria assassinado a adolescente com intuito de esconder o crime de estupro.

Família quer novas investigações

A família da adolescente ainda hoje suspeita que possa ter havido a participação de mais pessoas no crime. Segundo o advogado, os familiares seguem no intuito de dar seguimento às investigações.

— A expectativa é de que essa pessoa (o réu), que está bem substanciado no processo que estava na cena do crime, tenha confirmada a condenação e permaneça em cárcere. Mas a família e a reserva não compreendem que isso tenha sido um ato isolado dele. O que a família entende é que é necessário dar continuidade às investigações, além de levar esse processo para julgamento . Para entender se realmente há mais participantes nesse crime — afirma o advogado.

Audiência e vigília

Contraponto

"A defesa reafirma seu compromisso com o pleno exercício do devido processo legal. O aprazamento da sessão do júri representa um avanço importante para que a verdade dos fatos seja devidamente apurada e a justiça seja feita. Confiamos na imparcialidade do Tribunal e na sabedoria dos jurados para que seja proferida uma decisão justa."