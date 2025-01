Mulher é morta a facadas pelo marido quatro horas após solicitar medida protetiva em Imbé, no Litoral Norte

Ela já havia denunciado o marido em outras ocasiões por violência doméstica , mas em Lajeado, no Vale do Taquari, cidade em que moravam anteriormente.

Após o crime, o homem fugiu do local com os dois filhos do casal , de cinco e sete anos, mas foi convencido por familiares a se apresentar na delegacia de Imbé para se entregar. O suspeito foi preso em flagrante e teve o pedido de prisão preventiva concedido na tarde desta segunda.

As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar da cidade até que a avó paterna, que reside em Lajeado, possa pegar os netos. A mulher chegou ao município no fim da tarde desta segunda.

Horas antes do crime e de ir até a delegacia para fazer a solicitação de medida protetiva, Mirnes havia publicado em uma rede social um pedido de procura para que alguém cuidasse dos seus filhos durante a noite. Na publicação, ela menciona o fato de que as crianças precisam de companhia, que dormem a noite toda e que seria para não os deixar sozinhos naquele momento, sem fazer menção ao motivo.

Pelo menos quatro feminicídios em 2025

Este foi o quarto caso de feminicídio registrado no Rio Grande do Sul neste ano.

No dia 5 de janeiro Liane Prauchner, 59 anos , foi morta em Ijuí no noroeste gaúcho . Adoniran de Castro Claro, 52, também foi encontrado morto. A suspeita da polícia é de que seja um caso de feminicídio seguido de suicídio.

Em 6 de janeiro, o corpo de Kelly Rodrigues da Rosa, 29 anos, foi encontrado com marcas de tiros em uma residência no Bairro Charqueadas, em Caxias do Sul, na Serra. Um homem de 41 anos também foi encontrado morto no local. Ele era o companheiro de Kelly, em um relacionamento recente. O caso é investigado como um possível feminicídio seguido de suicídio.