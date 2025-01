Santos apresenta Thaciano e Léo Godoy como reforços para a temporada 2025

O Santos apresentou nesta quarta-feira mais dois reforços visando a disputa da temporada 2025. O meio-campista Thaciano e o lateral-direito Léo Godoy estiveram na Vila Belmiro para o primeiro contato com a imprensa e chegaram ao clube prometendo entrega total à filosofia ofensiva que o novo técnico Pedro Caixinha pretende implantar no clube.

Elogiado pelo atual treinador por sua versatilidade, Thaciano faz a sua segunda passagem pela equipe do litoral (esteve no Santos entre 2016 e 2017). O atleta, que vai usar a camisa 16, afirmou estar empolgado com seu retorno e comentou sobre as primeiras impressões no contato com o comandante português.

"Conversamos bastante e ele (Caixinha) sabe onde me sinto melhor. Disse que estou aqui para ajudar, mas gosto de atuar mais à frente no setor de meio-campo. O mais importante no entanto é entrar em honrar a camisa do Santos", afirmou jogador que firmou contrato até o fim de 2028.

Apesar de ter se colocado à disposição para a estreia no Campeonato Paulista, o time recebe o Mirassol nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, o atleta admitiu que precisa melhorar a parte física.

"Eu vinha fazendo um trabalho à parte em casa, mas nada se compara quando você está com o grupo. Preciso aprimorar a parte física e espero estar pronto o mais rápido possível", disse Thaciano que foi um dos destaques do Bahia no ano passado.

Quem também conversou com a imprensa foi o lateral-direito argentino Léo Godoy. Ele chega ao clube por empréstimo até o fim do ano vindo do Athletico-PR. Ao trocar o futebol paranaense pelo paulista, ele disse estar pronto para o desafio.