A Copa América de 2024 será realizada entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. A Argentina, atual campeã, fará o jogo de abertura diante do Canadá, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O Brasil está no Grupo D e estreia no dia 24 de junho, contra Costa Rica, no SoFI Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.