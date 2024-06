Quando a bola rolar a partir de quinta-feira (20), nos gramados dos Estados Unidos, 16 times estarão em busca da Copa de seleções mais antiga do mundo. São 108 anos de disputa com 47 edições de Copa América desde 1916. No entanto, em 40 oportunidades, os campeões foram quatro equipes: Argentina e Uruguai têm 15 títulos cada; o Brasil vem logo atrás com nove; e a Colômbia venceu uma vez.