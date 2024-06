As realizações têm ocorrido rapidamente na carreira do volante Éderson. Reconhecido após integrar o time do Fortaleza na boa temporada de 2021, o atleta se transferiu para a Atalanta, na Itália, time no qual se sagrou campeão da Liga Europa, e agora não esconde a ansiedade por vestir pela primeira vez a camisa da Seleção Brasileira, com possibilidade de atuar na Copa América, competição a ter início no dia 20 deste mês.