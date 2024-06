A Seleção Brasileira só ficará completa no início da semana, com a chegada dos convocados que atuam no futebol brasileiro e os campeões da Liga dos Campeões com o Real Madrid. Mesmo assim, Dorival Júnior avalia como positiva as primeiras atividades em Orlando, na Flórida, onde faz aclimatização para a Copa América. O treinador não esconde que sua primeira missão antes dos amistosos com México e Estados Unidos é definir um padrão para a equipe.