No retorno ao RS, Grêmio bate o Fluminense e encerra sequência sem vitórias no Brasileirão

Se faltava carinho, acolhimento e a força do seu torcedor nas viagens pelo Brasil, o Grêmio encontrou o ingrediente para fugir da crise em Caxias do Sul. O calor dos gremistas no Estádio Centenário fez a diferença para o Tricolor vencer o Fluminense por 1 a 0 na tarde gelada deste domingo (30). Apoiado do primeiro ao último minuto, o time gaúcho contou com o gol de Gustavo Nunes para vencer novamente após sete rodadas. Agora, com 10 pontos e dois jogos a menos, o Grêmio ainda segue no Z-4, mas pode deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada.