Não foi uma grande atuação do time gremista. Longe disso. Mas veio a necessária vitória, por 1 a 0 sobre o Fluminense. Renato finalmente tirou da cabeça a necessidade de jogar com centroavante. Com estes jogadores da posição, Renato condenou o Grêmio a ser o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Aleluia, finalmente ele desistiu do centroavante, reforçou o meio-campo e não sofreu contra o clube carioca.