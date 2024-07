No papel! Notícia

Com Edenilson, Grêmio está escalado para encarar o Fluminense

Renato Portaluppi opta por Gustavo Nunes e Pavon no ataque, sem um centroavante típico. Duelo de Tricolores no estádio Centenário, em Caxias do Sul, é confronto direito para fugir das últimas posições da tabela

30/06/2024 - 15h05min