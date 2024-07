Grêmio tem dificuldade para encontrar local para mandar jogo contra o Operário; veja as opções

O Grêmio solicitou ao Criciúma a cessão do Estádio Heriberto Hülse para mandar a partida da Copa do Brasil contra o Operário, marcada para o dia 13 de julho, um sábado. No entanto, a casa do time catarinense estará cedida para um evento e, portanto, indisponível ao Tricolor. O jogo, a princípio, também não poderá ocorrer em Caxias do Sul, pois está marcado para esta mesma data o confronto do Juventude com o Inter, pela mesma competição. Por isso, o local do duelo com os paranaenses está indefinido.