Depois do adiamento dos compromissos da Copa do Brasil em razão das enchentes, os gaúchos finalmente têm as datas e horários de seus jogos pela terceira fase da competição definidos. Em julho, Inter e Juventude farão os duelos de ida e volta, enquanto o Grêmio terá somente a segunda partida contra o Operário-PR, após empate no primeiro confronto.