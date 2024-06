O Juventude voltou a vencer no Brasileirão. Com imposição e efetividade, a equipe alviverde derrotou o Vasco por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (19), com gols de Lucas Barbosa e Jean Carlos. Assim, manteve a invencibilidade dentro do Estádio Alfredo Jaconi. Agora são três vitórias e dois empates em casa.