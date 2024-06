Grêmio pede que seguro da Arena seja depositado em juízo; reabertura do estádio pode ser postergada

O trabalho de recuperação da Arena do Grêmio após a enchente tem um novo capítulo. A direção gremista solicitou depósito em juízo dos pagamentos do seguro contratado pela gestora para a restauração do estádio. A decisão do clube foi tomada através de uma tutela cautelar antecedente a um procedimento arbitral e tem como objetivo, conforme argumentação do Tricolor, assegurar que a indenização securitária seja destinada ao reparo dos danos causados pela enchente que atingiu o estádio.