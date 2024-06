A CBF ainda não oficializou, mas o Grêmio confirma nos bastidores que voltará a mandar seus jogos no Rio Grande do Sul a partir do dia 30 de junho, contra o Fluminense. O palco será o estádio Centenário, em Caxias do Sul, e para receber esta partida, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, a diretoria do Caxias espera estar com um novo sistema de iluminação instalado.