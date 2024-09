O Grêmio vai contar com o apoio do seu torcedor na passagem por Brasília. O consulado local, inclusive, vem se mobilizando para receber o Tricolor na Capital Federal. Muitos gremistas vivem na região e devem estar nas arquibancadas do Estádio Mané Garrincha para assistir ao jogo contra o Botafogo, neste sábado (28). A presença de Renato Portaluppi com a delegação aumenta a confiança dos torcedores.