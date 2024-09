Grêmio terá um jogo muito difícil contra o líder do Brasileirão 

O Grêmio tem uma parada duríssima na noite deste sábado (28), em Brasília. Enfrenta o líder do campeonato. Se é verdade que o time do Botafogo teve muito desgaste no enfrentamento contra o São Paulo, no jogo que o levou às semifinais da Libertadores na cobrança dos pênaltis, não é menos verdade que o Grêmio também sofreu muito desgaste no jogo contra o Criciúma. O Tricolor teve que correr duas vezes atrás no marcador, buscando empatar o jogo e evitar a constrangedora derrota numa hora tão complicada.