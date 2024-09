Foi uma sexta-feira muito especial pra mim. Pela manhã, estive no Estádio Olímpico para conferir os últimos preparativos para festa deste sábado (28), que vai celebrar os 121 anos do amor das nossas vidas. Não pisava no Monumental deste 2015, quando fui gravar um especial de 20 anos do bi da Libertadores do Grêmio. É sempre emocionante e arrepia até a alma voltar a um lugar que fomos muito felizes.