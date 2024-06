A vida do Grêmio na Libertadores só será resolvida daqui a dois meses, quando o Tricolor encara o Fluminense pela oitavas de final da competição. O primeiro jogo será de mando gremista, com a esperança que seja na Arena, no dia 13 de agosto, enquanto a volta ocorrerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, dia 20.