Prevenção Notícia

Evento marca Dia Mundial do Coração com exercícios e orientações sobre a saúde neste domingo

Iniciativa do Hospital Moinhos de Vento será no Parcão, no bairro Moinhos de Vento, das 9h às 12h

28/09/2024 - 15h43min Atualizada em 28/09/2024 - 15h47min