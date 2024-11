Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Alegria



Julieta Zaira Sgandella voltou ao centro das atenções da bonita família na hora do almoço do sábado, 23, no Don Claudino. A reunião social ao redor da matriarca do clã, com apresentação do Coral São Braz, serviu para homenageá-la com bênçãos do Padre Mário Pedrotti e do Frei Jaime Bettega. Julieta celebrou nove décadas com o afeto dos filhos Sirlei, Sadi e Sandra, dos genros Carlos Manfro e Maurício Fontoura, da nora, Lúcia Michelon Sgandella, dos netos Tomás, Débora, Daniela, Francisco e Manoela, e dos bisnetos Mateus e Luca. A aniversariante sugeriu como possíveis presentes, doações de cestas básicas e fraldas geriátricas ofertadas ao Recanto da Compaixão Frei Salvador e ao Lar da Velhice São Francisco de Assis.