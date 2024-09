Mudanças na equipe Notícia

Com sete desfalques, Renato faz mistério sobre time do Grêmio que enfrenta o Botafogo

Treinador terá que mexer no meio e no ataque contra o líder do Brasileirão. Esquema com três zagueiros não está descartado

28/09/2024 - 11h42min Atualizada em 28/09/2024 - 15h17min