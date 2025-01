Nova ponte entre Arroio do Meio e Lajeado será liberada na próxima semana

Passagem molhada ficará restrita ao trânsito de Lajeado para Arroio do Meio. EGR / Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (6), motoristas que trafegam entre Lajeado e Arroio do Meio contarão com uma nova opção de travessia. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou nesta sexta-feira (3) a liberação de uma estrutura, do tipo "passagem molhada", nas proximidades da ponte do Exército, sobre o Rio Forqueta.

Atualmente, o acesso entre os dois municípios é feito pela ponte provisória levantada pelo Exército ou pela ponte de ferro. As duas estruturas ficam em fluxo intercalado, o que provoca congestionamentos em horários de pico.

Com a nova travessia, que começou a ser construída no mês passado, a ponte do Exército passará a ser utilizada exclusivamente para tráfego de quem vai de Arroio do Meio para Lajeado, enquanto a passagem molhada ficará restrita ao trânsito no sentido inverso.

Segundo o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a novidade visa amenizar os congestionamentos que têm afetado o Vale do Taquari desde a enchente de maio do ano passado.

— Por meio da travessia, encontramos uma alternativa viável para evitar o tráfego intercalado na ponte do Exército. Consequentemente, o deslocamento dos usuários pela região será otimizado, diminuindo o tempo necessário para percorrer o trajeto entre os municípios — afirmou Vanacôr, destacando que a liberação da passagem não interfere no cronograma da obra da nova ponte.

A passagem molhada e a do Exército são alternativas para suprir a falta da ponte da RS-130 entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio. A ligação principal foi derrubada pela enchente de maio.

Estrutura começou a ser construída em ponto próximo à ponte do Exército com fluxo em direção a Arroio do Meio. EGR / Divulgação

Estrutura de 400 metros

As passagens molhadas são chamadas assim porque atravessam rios. As estruturas costumam ser mais baixas, próximas à agua. Também por isso, a EGR afirma que o funcionamento da travessia dependerá do nível do local. O tráfego poderá ser interrompido em dias que o nível subir dois metros acima do normal.

Essa travessia conta com uma extensão total de 400 metros e é composta por 13 galerias de concreto armado. Cada galeria possui dois metros, resultando em um conjunto de cinco metros de largura por 30 metros de comprimento. A pista de acesso à passagem possui uma camada de um metro de espessura formada por blocos de rocha, com pavimento de sub-base de rachão e base de brita graduada.

Para garantir a segurança dos usuários, o limite de velocidade na travessia será de 30 km/h, sem restrição inicial para o tipo de veículo.

Construção da nova ponte da ERS-130

Enquanto a passagem molhada entra em operação, as obras da nova ponte da ERS-130 seguem acontecendo. Segundo a EGR, equipes trabalham na construção dos pilares, após terem concluído os blocos de fundação da estrutura. Paralelamente, o parque fabril continua a produção das vigas e lajes pré-moldadas.

Nas extremidades da ponte, está em construção o aterro de nivelamento da ERS-130, com rampas de 170 metros de pista de rolamento em ambos os lados — Lajeado e Arroio do Meio.