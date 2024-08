A ponte provisória entre Lajeado e Arroio do Meio, sobre o Rio Forqueta, no Vale do Taquari, já está liberada para o tráfego de veículos. Com 60 metros de comprimento e capacidade para suportar o peso de até 80 toneladas, a estrutura de metal foi montada por 90 militares do 3° Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul.