Foi com o simbolismo da passagem de uma ambulância que a ponte provisória sobre o Rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, foi inaugurada na tarde de domingo (9). A estrutura foi montada e entregue em tempo recorde de 15 dias, a partir da união de esforços entre empresários e comunidade para devolver à população um caminho de ligação entre as duas cidades, pouco mais de um mês após a antiga Ponte de Ferro ser arrastada pela enxurrada.