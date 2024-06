A Ponte de Ferro entre Lajeado e Arroio do Meio foi fundamental para o desenvolvimento do Vale do Taquari. Parcialmente destruída na enchente de maio de 2024, a estrutura cruza o Rio Forqueta, a poucos metros do encontro com o Rio Taquari. Inaugurada em 1939, a travessia rodoviária substituiu o serviço da barca da família Käfer.