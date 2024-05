Antes de provocar prejuízos em Porto Alegre, a grande enchente de 1941 devastou áreas no interior do Rio Grande do Sul. Os rios, que atingiram marcas recordes, invadiram cidades, acabaram com lavouras e destruíram infraestrutura de transportes. Pelo censo de 1940, o Estado estava com 3,3 milhões de habitantes em 88 municípios. Porto Alegre era o maior, com 272 mil moradores. Palmeira das Missões, Erechim e Pelotas estavam com mais de cem mil habitantes.