A Fruki Bebidas completa cem anos com produtos que estão na memória dos gaúchos. Como esquecer do refrigerante Laranjinha? O guaraná na garrafa de vidro é um clássico. A indústria também voltou ao mercado de cervejas, com a marca Bellavista, uma reconexão com a origem. O filho e neto de imigrantes alemães Emílio Kirst abriu uma pequena fábrica de bebidas em 1924, no interior de Arroio do Meio, que pertencia a Lajeado.