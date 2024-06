Imagens da antiga Ponte de Ferro sobre o Rio Forqueta, que ligava os municípios de Arroio do Meio e Lajeado, sendo arrastada pela água, mostram o tamanho da destruição no Vale do Taquari. Para reestabelecer a conexão, a construtora Lyall assumiu a construção de uma passagem provisória, que deve ficar pronta até a próxima segunda-feira (12), segundo afirmou o diretor da empresa responsável pela obra, Roberto Lucchese.