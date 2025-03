Programação da Semana do Sono leva equipe multiprofissional para o Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul 

Grupo busca conscientizar sobre a importância da qualidade do sono. Tamires Piccoli / Agencia RBS

Aqueles que passarem pelo Parque dos Macaquinhos, no Centro de Caxias do Sul, nesse sábado (15), poderão tirar dúvidas e receber dicas de como dormir melhor. No acesso principal do parque um grupo de multiprofissionais promove uma ação de conscientização relacionada à Semana do Sono 2025.

Até as 16h, médicos, dentistas, fonoaudiólogos e psicólogos estarão no local recepcionando o público e orientando sobre as ações para garantir um noite de sono com mais qualidade.

A ação integra um movimento criado pela Associação Americana do Sono, que conta com atividades simultâneas acontecendo em todo o Brasil.

Grupo de profissionais da saúde, em ação no Parque dos Macaquinhos. Tamires Piccoli / Agencia RBS

— O sono, cada vez mais, é importante na nossa vida, da mesma forma que o exercício físico. Então, a Associação Americana do Sono escolhe um dia para fazer várias ações em relação à qualidade do sono. Com isso, os pacientes conseguem encontrar informações e descobrir se têm algum distúrbio para ser direcionado ao tratamento adequado — explica Natália Guerra, uma das organizadoras da programação.

Além dos atendimentos no Parque dos Macaquinhos, o grupo tem atividades previstas até quinta-feira (20), todas gratuitas ao público. Entre elas são palestras, lives e uma abordagem a ser realizada na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Confira a programação:

Sábado (15)

9h às 16h: Ação no Parque Getúlio Vargas (Macaquinhos). Se chover, será transferida para o dia 16

Domingo (16)

18h: Palestra virtual Apneia e CPAP – Diagnóstico e Tratamento, no @ventilaresaude

Quarta-feira (19)

18h às 21h: Ação pública presencial na Galeria Universitária da UCS

Quinta-feira (20)