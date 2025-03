Parcerias comerciais

Após impor tarifas, EUA podem negociar acordos bilaterais, incluindo o Brasil

Chefe da diplomacia americana disse que os Estados Unidos estariam buscando por "justiça" no comércio global; taxas de 25% no valor do aço e do alumínio entraram em vigor na quarta-feira

