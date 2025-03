Trump reverte aumento massivo de tarifas sobre o Canadá

Donald Trump afirmou que o Canadá é "um dos países que mais aplicam tarifas no mundo". Mandel NGAN / AFP

As relações entre o Canadá e os Estados Unidos ficaram tensas novamente na terça-feira (11), quando o presidente dos Estados Unidos Donald Trump ameaçou dobrar as tarifas planejadas sobre a indústria siderúrgica do país vizinho, mas voltou atrás horas depois.

O republicano havia anunciado na rede social Truth Social que dobraria as tarifas que entram em vigor nesta quarta-feira sobre o aço e o alumínio canadenses, aumentando-as de 25% para 50%. Esta foi a reação à decisão da província canadense de Ontário de impor uma sobretaxa sobre as exportações de eletricidade para três Estados dos EUA.

Durante a tarde, após um telefonema entre o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, e o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, Trump mudou de ideia.

— Há alguém muito forte no Canadá que anunciou que imporia uma sobretaxa de eletricidade (...) Isso teria sido uma coisa muito ruim, e eles não vão fazer isso. Eu respeito isso — disse Donald Trump na Casa Branca.

Ele acrescentou que provavelmente reconsideraria dobrar as tarifas. Na terça-feira, a província canadense de Ontário anunciou que suspenderia a sobretaxa de eletricidade.

De acordo com Ford, o recuo aconteceu após um "diálogo produtivo" com o secretário Lutnick, que aceitou "reunir-se oficialmente" com o canadense em Washington em 13 de março. O encontro também teria a presença do representante americano de Comércio Exterior, Jamieson Greer, antes do prazo para que entrem em vigor as tarifas recíprocas entre os dois países, em 2 de abril, indicou Ford.

Tarifas em vigor

As novas ameaças de Trump surgiram horas antes do prazo final da meia-noite que ele estabeleceu para impor novos impostos. Essas tarifas alfandegárias, para as quais não estão previstas exceções, afetarão os setores eletrônico, automotivo e de construção.

O país mais afetado é o Canadá, um aliado histórico, junto com o México, seu parceiro no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC). O Canadá fornece metade das importações de alumínio dos EUA e 20% de suas importações de aço, diz a consultoria EY-Parthenon.

O futuro primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, prometeu na terça-feira que a resposta de seu país quando ele assumir o cargo terá "impacto máximo nos Estados Unidos e impacto mínimo no Canadá". No domingo (9), ele adotou um tom desafiador, afirmando que o país "nunca fará parte dos Estados Unidos".

— Que os americanos não sejam enganados. No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá — disse.

Trump alertou no Truth Social que se o que ele chama de "tarifas canadenses flagrantes" não forem eliminadas, ele imporá tarifas sobre carros importados a partir de 2 de abril, o que pode encerrar permanentemente "o negócio de fabricação de automóveis no Canadá". Na mesma mensagem, o republicano estimou que "a única coisa sensata" para o Canadá é se tornar o "51º Estado" dos Estados Unidos.

— Isso faria com que todas as tarifas e tudo mais desaparecessem completamente — afirmou o americano.

— Os impostos canadenses serão substancialmente reduzidos, eles serão mais seguros do que nunca, militarmente e de outras formas, e não haverá mais problemas em nossa fronteira norte — disse Trump, que acusa o vizinho de não fazer o suficiente para conter a entrada ilegal de fentanil, um opioide sintético que desencadeou uma crise de saúde nos Estados Unidos.

Diante das tarifas de Trump, alguns lamentam e outros parabenizam. Drew Greenblatt, proprietário da fabricante de produtos metálicos Marlin Steel, sediada em Baltimore, está satisfeito com as novas tarifas sobre aço importado porque elas aumentaram os seus pedidos.

— Usamos apenas aço americano, por isso estamos satisfeitos com as tarifas — disse.

Algumas vozes alertam sobre as consequências. Produtores que usam aço estrangeiro dizem que custos mais altos de importação serão sentidos na maior economia do mundo.