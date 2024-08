Processo lento Notícia

Com ritmos e realidades diferentes, Vale do Taquari apresenta contrastes no cenário de reconstrução

Mais de cem dias após a última enchente, municípios da região atingidos ainda enfrentam problemas e exibem ruínas. Zero Hora visitou as cidades e conta a história do recomeço a partir das experiências compartilhadas por uma pessoa, uma família e uma empresa

09/08/2024 - 22h00min