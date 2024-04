A chuva forte que cai sobre o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) provoca alagamentos, bloqueios de estradas e faz com que famílias deixem suas casas. Em Roca Sales, no Vale do Taquari, o solo encharcado provocou um deslizamento de terra, soterrando uma casa na comunidade Linha Pinheirinho. Um dos moradores da residência, um homem com idade próxima de 60 anos, está desaparecido no local, conforme informações repassadas pela prefeitura de Roca Sales.