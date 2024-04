O Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Civil localizaram, na manhã desta terça-feira (30), o corpo de um idoso de 61 anos, na localidade de Morro Azul, em Paverama, no Vale do Taquari. Segundo as autoridades, trata-se do segundo ocupante de um veículo Gol que foi arrastado pelas águas na noite de segunda-feira (29).