Após uma reunião com o gabinete de crise na manhã desta terça-feira (30) em função da forte chuva, a prefeitura de Caxias do Sul anunciou que vai publicar um decreto de situação de emergência. Ainda no início da manhã, a Defesa Civil do Estado divulgou que choveu 93% do previsto no mês em apenas um dia em Caxias do Sul.