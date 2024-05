As empresas de Lajeado, no Vale do Taquari, ainda contabilizam os prejuízos e projetam os próximos passos depois da enchente do começo de maio. Circular pela cidade é dar de cara com um cenário de destruição, que não poupou vidas, casas ou fábricas. Com uma economia pujante, o município passa por um novo teste de resistência. Ao menos 19 empreendimentos de um total de 67 já manifestaram desejo de mudar de endereço, conforme a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade.