Mesmo sob muita expectativa, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, não fez grandes anúncios na sua visita a Caxias do Sul nesta segunda-feira (27). Após encontro com lideranças empresariais na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), Alckmin concedeu coletiva de imprensa e afirmou que a divulgação de medidas para grandes empresas deve ocorrer nesta terça-feira (28).