Caxias do Sul passa por um novo momento no enfrentamento da situação de calamidade. Ainda há famílias isoladas em localidades no interior, 47 residências estão interditadas e as famílias, portanto, desalojadas, e são pelo menos 130 pontos em estradas que ainda apresentam problemas — sendo que, até esta sexta-feira (24), apenas 35 haviam sido solucionados. Mas, sem necessidade de novos resgates e com os acessos à Serra praticamente restabelecidos, o município já se permite planejar a reconstrução de áreas afetadas e da sua infraestrutura.