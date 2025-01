Horóscopo do dia para Aquário: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta-feira (3), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Aquário: nascidos entre 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Quando as pessoas estão com medo elas se tornam hostis e agressivas, para mascarar a vulnerabilidade do medo que sentem. Porém, apesar de serem frágeis elas provocam situações que devem ser encaradas à altura.